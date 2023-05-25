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Українські пілоти пройдуть навчання на шведських винищувачах Gripen

25 травня 2023, 20:56
Українські пілоти пройдуть навчання на шведських винищувачах Gripen
Льотчики з України зможуть пройти навчання на шведських літаках-винищувачах Jas 39 Gripen.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Про це повідомляє Sweden Postsen.

"Це дає Україні основу для майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх можливостей у довгостроковій перспективі", – заявив очільник шведського оборонного відомства та зазначив, що кілька досвідчених українських льотчиків зможуть пройти навчання на симуляторах та здійснити тестові польоти на JAS 39 Gripen.

Місце, час проведення навчання та інші деталі наразі не розголошуються.

Йонсон наголосив, що використання Jas 39 Gripen у війні в Україні не актуальне, а самі винищувачі потрібні для власних оборонних потреб Швеції.

"Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, зараз не актуально надавати будь-які літаки Україні", – підсумував він.

Вдень стало відомо, що росія у вересні закриє генконсульство в Швеції.
ШвеціяпілотиGripen

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