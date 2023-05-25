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росія у вересні закриє генконсульство в Швеції

25 травня 2023, 17:34
росія у вересні закриє генконсульство в Швеції
Фото: РБК
Крім того, уряд рф висилає п'ятьох дипломатів і відкликає згоду на діяльність шведського генконсульства в санкт-петербурзі.

З 1 вересня росія припиняє роботу генерального консульства у шведському місті Ґетеборг. 

Про це повідомили в російському МЗС, передає РИА Новости

Також п'ятеро шведських дипломатів оголошені персонами нон ґрата в рф у відповідь на такі ж дії Швеції в кінці квітня, коли уряд Швеції висилав п'ятьох російських дипломатів.

Також на початку травня стало відомо, що в Швеції таємно пройшли навчання до 5000 українських військових.
РосіяШвеціягенконсульство

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