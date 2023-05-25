Крім того, уряд рф висилає п'ятьох дипломатів і відкликає згоду на діяльність шведського генконсульства в санкт-петербурзі.

З 1 вересня росія припиняє роботу генерального консульства у шведському місті Ґетеборг.

Про це повідомили в російському МЗС, передає РИА Новости.

Також п'ятеро шведських дипломатів оголошені персонами нон ґрата в рф у відповідь на такі ж дії Швеції в кінці квітня, коли уряд Швеції висилав п'ятьох російських дипломатів.