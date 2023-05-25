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ПОЛІТИКА

Українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 у Британії – Foreign Policy

25 травня 2023, 09:03
Українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 у Британії – Foreign Policy
Фото: commons.wikimedia.org
Спершу пілоти будуть практикуватися на тренажерах, а після цього - на простіших винищувачах.

Великобританія стане першою країною, яка запустить програму підготовки українських пілотів для польотів на американських винищувачах F-16.

Про це повідомляє  Foreign Policy.

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках", – сказав чиновник.

ЗМІ розповіло, які частини включає тренування по курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами". Йдеться про роботу спершу з тренажерами, а потім з реальними літаками. Не виключено, що на початку це буде не F-16, а інший тип винищувачів - простіший. 

Нагадаємо минулого тижня президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Після цього інші союзники заявили про плани допомогти реалізувати таку ініціативу.

За інформацією низки ЗМІ, програма підготовки українських пілотів може тривати близько чотирьох місяців. Таку оцінку нібито сформували у ВПС США, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів для занять на льотному тренажері.

Програму навчання українських пілотів також підтримали Польща, Норвегія, Данія та низка інших європейських країн.

Згідно з заявою спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, головним завданням винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу у повітрі та покрити територію, куди не дістають наземні системи ППО.

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