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Українські правоохоронці забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека

Наразі вже визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких вже почали здійснювати оцінку ризиків та охорону
"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - зазначив Зеленський.
Українські правоохоронці забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека Фото: Економічна правда

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики і забезпечити безумовний захист для громадян Білорусі, які прибули до України протягом останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв'язку з їхньою політичною чи громадською діяльністю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - зазначив Зеленський.

У повідомленні наголошується, що наразі вже визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких вже почали здійснювати оцінку ризиків та охорону.

"Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова - політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України", - йдеться в повідомленні.

На сайті глави держави також наголошується, що президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного і достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції про прогрес слідства у цій справі.

Нагадаємо, що 3 серпня голову "Білоруського дому в Україні" знайдено повішеним. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

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04 08 2021 15:41
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