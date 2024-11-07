Українські привітання Трампу ледь приховують занепокоєння щодо його президентства – WP

Деякі посадовці стверджують, що війна в Україні вступила в нову фазу.

Привітання українських посадовців новому президенту США Дональду Трампу були швидкими та змістовними, проте мало приховували страхи та невизначеність, які наразі нависають над майбутнім України.

Про це пише The Washington Post.

Зокрема багато українських політиків визнали, що для отримання зброї від США, яка потрібна для війни з рф, необхідно переконати Трампа підтримати Україну у конфлікті, який він, швидше за все, вважає дуже дорогим.

Водночас президент України Володимир Зеленський назвав перемогу Трампа "вражаючою". Зокрема він згадав і про "чудову зустріч", яку політики провели у вересні в США.

"Але наскільки Зеленський і Трамп знайдуть спільну мову - особливо з огляду на їхню непросту історію - ще належить з'ясувати, особливо тому, що Трамп висловив побоювання щодо подальшої підтримки військових зусиль України", - підкреслили у виданні.

Також Зеленський наголошує на тому, що Україна повинна продовжувати боротися та не йти на будь-які територіальні компроміси, але країна дуже залежить від економічної та військової допомоги США, пише The Washington Post.

Своєю чергою Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні якомога швидше. Під час свого звернення 6 листопада він заявив: "Я не збираюся починати війни. Я збираюся зупинити війни".

Проте деякі українські посадовці сподіваються, що зміна влади у США може допомогти Києву.

"Тепер, коли Трамп знову став президентом, Україна стає питанням його успіху або невдачі. Тепер це його особиста справа", - підкреслив голова комітету у закордонних справах українського парламенту Олександр Мережко.

За словами чиновника, Трамп не хоче, щоб у майбутньому говорили, що "за його керівництва" він втратив Україну.

"Це тепер його особиста історія, і вона буде одним з маркерів того, чи буде він успішним президентом і увійде в історію, чи ні", - додав Мережко.

Також деякі посадовці стверджують, що війна в Україні вступила в нову фазу.

"Це кінець епохи і початок нової. Для України - і не тільки для нас - це означає, що нічого не буде робитися так, як в останні 2,5 роки", - зауважив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.