Українські розробники намагаються боротися з іранськими дронами-камікадзе – Reuters

Державі вдалося залучити приватні компанії до розробки таких технологій і число бажаючих тільки зростає.

Українські розробники намагаються знайти засіб, який допоможе справлятися з атаками дронов-камікадзе.

Про це повідомляє Reuters.

Захід розробив системи ППО для протидії ракетним атакам, але знищення роїв безпілотників вартістю $50 тис. за штуку ракетами, кожна з яких коштує $1 млн, не є ідеальним.

"Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість інструментів, які ми використовуємо для знищення "шахедів", - сказав віце-прем'єр Михайло Федоров.

Тому, як зазначає видання, йдеться про виявлення безпілотників акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році Україна запустила проект, спрямований на створення "Армії дронів", який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.

Як зазначив віце-прем'єр Федоров, виробництво безпілотників в даний час ведеться по всій Україні, незважаючи на загрозу російських авіаударів. За його словами, виробникам було наказано розподілити роботу по різних майданчиках і використовувати бомбосховища для деяких частин виробничого процесу.

"Сьогодні цей підхід працює, і всі виробники продовжують працювати, і ракети не б'ють по виробництву. Вони (удари) бувають, але не в таких масштабах", - уточнив він.

Федоров додав, що більше 80% закуповуваних для ЗСУ дронів українського виробництва і збірки.

Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з підходом рф. За його словами, в той час як в росії використовується підхід "зверху вниз" і в ньому домінують держпідприємства, в Україні рушійною силою є приватний сектор, в який залучено безліч невеликих компаній.

"Коли ми починали цей проект минулого року, було сім компаній, які могли б продати дрони державі. Сьогодні їх 40, а до кінця року буде 50", - прокоментував Федоров.

"Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що найбільш ефективним способом ведення розвідки і ураження противника є безпілотні літальні апарати", - прокоментував бригадний генерал Юрій Щиголь.

Щиголь, який курирує закупівлі для держпрограми, сказав, що в даний час закуплено 15 тис. дронів, найбільше надходить через Міноборони, а інші поставляються за рахунок іноземної допомоги та волонтерів. "Наша мета цього року - закупити понад 200 тис. ударних і великих розвідувальних безпілотників... ми купимо стільки безпілотників, скільки доступно для покупки на ринку", - зазначив Щиголь.

При цьому, як зазначило видання, загальна кількість безпілотників, які ЗСУ використовують на полі бою, невідома.