Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Українські розробники намагаються боротися з іранськими дронами-камікадзе – Reuters

05 липня 2023, 14:52
Українські розробники намагаються боротися з іранськими дронами-камікадзе – Reuters
Фото: з вільного доступу
Державі вдалося залучити приватні компанії до розробки таких технологій і число бажаючих тільки зростає.

Українські розробники намагаються знайти засіб, який допоможе справлятися з атаками дронов-камікадзе.

Про це повідомляє Reuters.

Захід розробив системи ППО для протидії ракетним атакам, але знищення роїв безпілотників вартістю $50 тис. за штуку ракетами, кожна з яких коштує $1 млн, не є ідеальним.

"Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість інструментів, які ми використовуємо для знищення "шахедів", - сказав віце-прем'єр Михайло Федоров.

Тому, як зазначає видання, йдеться про виявлення безпілотників акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році Україна запустила проект, спрямований на створення "Армії дронів", який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.

Як зазначив віце-прем'єр Федоров, виробництво безпілотників в даний час ведеться по всій Україні, незважаючи на загрозу російських авіаударів. За його словами, виробникам було наказано розподілити роботу по різних майданчиках і використовувати бомбосховища для деяких частин виробничого процесу.

"Сьогодні цей підхід працює, і всі виробники продовжують працювати, і ракети не б'ють по виробництву. Вони (удари) бувають, але не в таких масштабах", - уточнив він.

Федоров додав, що більше 80% закуповуваних для ЗСУ дронів українського виробництва і збірки.

Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з підходом рф. За його словами, в той час як в росії використовується підхід "зверху вниз" і в ньому домінують держпідприємства, в Україні рушійною силою є приватний сектор, в який залучено безліч невеликих компаній.

"Коли ми починали цей проект минулого року, було сім компаній, які могли б продати дрони державі. Сьогодні їх 40, а до кінця року буде 50", - прокоментував Федоров.

"Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що найбільш ефективним способом ведення розвідки і ураження противника є безпілотні літальні апарати", - прокоментував бригадний генерал Юрій Щиголь.

Щиголь, який курирує закупівлі для держпрограми, сказав, що в даний час закуплено 15 тис. дронів, найбільше надходить через Міноборони, а інші поставляються за рахунок іноземної допомоги та волонтерів. "Наша мета цього року - закупити понад 200 тис. ударних і великих розвідувальних безпілотників... ми купимо стільки безпілотників, скільки доступно для покупки на ринку", - зазначив Щиголь.

При цьому, як зазначило видання, загальна кількість безпілотників, які ЗСУ використовують на полі бою, невідома.

технологіїрозробкадрони-камікадзе

Останні матеріали

Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Політика
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Переклад iPress – 05 липня 2023, 08:30
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Політика
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2023, 16:48
ЗСУ зачистили території довкола
Cуспільство
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2023, 14:24
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється