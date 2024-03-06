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Українські розвідники знищили на кордоні з росією ворожий комплекс "Муром-П"

06 березня 2024, 17:09
Українські розвідники знищили на кордоні з росією ворожий комплекс
Знищили розвідники і ворожий автомобіль.

Аеророзвідники Головного управління розвідки Міноборони України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження “Муром-П" та знищили його FPV-дроном.

Про це йдеться на сайті Головного розвідувального управління. 

 Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика “Мурома” здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором. Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники – спалили і його.

Нагадаємо, сьогоднішня пожежа на російській нафтобазі -  це результат роботи безпілотників ГУР. У розвідці зазначили, що такі операції триватимуть і надалі.

розвідкавійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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