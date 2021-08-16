Українські рятувальники повернулися з Туреччини після гасіння лісових пожеж

Глава відомства Микола Чечоткін привітав українських рятувальників з поверненням, зазначивши, що Україна пишається ними, а громадяни Туреччини вдячні за неоціненну допомогу.

Українські рятувальники повернулися в Україну з Туреччини, де надавали допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України в м. Ніжин", - сказано в повідомленні.

Глава відомства Микола Чечоткін привітав українських рятувальників з поверненням, зазначивши, що Україна пишається ними, а громадяни Туреччини вдячні за неоціненну допомогу.

Як повідомлялося 30 липня літаки ДСНС вирушили до Туреччини для участі в гасінні масштабних лісових пожеж у цій країні.

Пожежі виникли 28 липня в туристичній провінції Анталія і поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла. Площа пожеж склала 1,5 тис. га, загинули четверо людей, близько 183 людей постраждали, пошкоджено понад 100 будівель.