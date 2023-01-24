Українські сапери із Камбоджі прибули до Японії на тренування

Камбоджі разом з Японією тренують українських саперів для знешкодження вибухонебезпечних предметів, яких накопичилось на території України дуже багато через напад росії.

Про це повідомляє Kyodo News.

Уряди двох країн оголосили, що уже розпочали підготовку українських спеціалістів.

Міністри закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші та Камбоджі Прак Сокхон домовилися у вівторок, що їхні країни продовжать співпрацювати у цій галузі.

Ще восени 2022 року президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном умовив його виділити Україні своїх фахівців з розмінування для тренування українських саперів.

Пізніше стало відомо, що в січні 2023 року Камбоджа забезпечить технічну підготовку та поділиться своїм досвідом із 15 експертами з розмінування та посадовими особами Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тренування планувалися на території Камбоджі.

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