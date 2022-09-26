Українські співачки взяли участь у показі нової колекції Gucci

Італійський модний дім Gucci на Тижні моди, що проходить у Мілані, представив нову колекцію, в якій моделями були виключно близнюки.

Про це повідомляється на сторінці бренду в Instagram.

Так, у показі Gucci Twinsburg весна-літо 2023 взяли участь Ганна та Софія Купрієнко з України, які заснували у Великій Британії групу Bloom Twins.

"Було честю взяти участь у показі. Шкода, що не всі мають близнюка", - написали вони в Instagram.

Наголошується, що натхненням для шоу стало дитинство креативного директора, а саме його виховання, яким займалася мама та її сестра, тому він навіть називає себе "сином двох матерів".

"Я син двох матерів: мами Еральди і мами Джуліани. Дві неймовірні жінки, які ростили мене і зробили свою схожість важливою. Вони жили в одному тілі. Однаково одягалися і зачісувалися. Вони чарівним чином відбивали одна одну. Вони доповнювали одна одну. Це був мій світ, ідеально подвоєний", - розповів він у прес-релізі.

Зокрема українські близнюки пройшлися подіумом у червоних сукнях, які дизайнер доповнив прикрасами з тонких ланцюжків та чоботами-трубами з імітацією зміїної шкіри.

Раніше повідомлялось, що виграти гітару з автографами Imagine Dragons можна за донати для UNITED24.