Українські співачки взяли участь у показі нової колекції Gucci
Про це повідомляється на сторінці бренду в Instagram.
Так, у показі Gucci Twinsburg весна-літо 2023 взяли участь Ганна та Софія Купрієнко з України, які заснували у Великій Британії групу Bloom Twins.
"Було честю взяти участь у показі. Шкода, що не всі мають близнюка", - написали вони в Instagram.
Наголошується, що натхненням для шоу стало дитинство креативного директора, а саме його виховання, яким займалася мама та її сестра, тому він навіть називає себе "сином двох матерів".
"Я син двох матерів: мами Еральди і мами Джуліани. Дві неймовірні жінки, які ростили мене і зробили свою схожість важливою. Вони жили в одному тілі. Однаково одягалися і зачісувалися. Вони чарівним чином відбивали одна одну. Вони доповнювали одна одну. Це був мій світ, ідеально подвоєний", - розповів він у прес-релізі.
Зокрема українські близнюки пройшлися подіумом у червоних сукнях, які дизайнер доповнив прикрасами з тонких ланцюжків та чоботами-трубами з імітацією зміїної шкіри.
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