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Власник Gucci купує 30% акцій бренду Valentino за €1,7 млрд

28 липня 2023, 11:53
Власник Gucci купує 30% акцій бренду Valentino за €1,7 млрд
SOPA Images/LightRocket via Gett
Французька компанія Kering - власник бренду Gucci, уклала угоду з катарським інвестфондом Mayhoola щодо придбання 30% акцій бренду Valentino за за €1,7 млрд.

Про це йдеться в офіційній заяві Kering.

Угода передбачає опціон для Kering на придбання 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року.

"Ця угода є частиною ширшого стратегічного партнерства між Kering та Mayhoola, яке може призвести до того, що Mayhoola стане акціонером Kering", - йдеться в заяві.

Valentino - один з найбільш відомих всесвітньо визнаних італійських будинків розкоші і на сьогодні він має 211 магазинів в більш ніж 25 країнах світу, дохід становить €1,4 млрд. 

"Kering стане значним акціонером з представництвом у раді директорів. Mayhoola при цьому залишиться мажоритарним акціонером з 70% акціонерного капіталу і продовжить реалізовувати успішну стратегію розвитку бренду.

Очікується, що транзакція буде завершена до кінця 2023 року за умови отримання дозволу відповідних антимонопольних органів", - додали в компанії.

Kering заснував мільярдер Франсуа Піно, який разом із родиною посідає 31-ше місце в рейтингу найбагатших бізнесменів світу, його статки Forbes оцінює в $39,8 млрд.

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