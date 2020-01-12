СПОРТ НОВИНИУ Польщі відбулися традиційні представницькі міжнародні змагання з кульової стрільби Polish Open Kaliber.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські стрільці завоювали дев'ять медалей на турнірі у Польщі
Володарями золотих нагород стали Гліб Кігітов та Яна Чучмарьова у вправі ПП-3 (Ю)
Фото: noc-ukr.org.
Чудовий результат показали представники України, які привезли додому 9 медалей, повідомили "Укрінформу" у пресслужбі НОК.
Володарями золотих нагород стали Гліб Кігітов та Яна Чучмарьова у вправі ПП-3 (Ю).
"Срібло" у Поліни Колеснікової (вправа ПП-3, гібридний фінал) та Івана Ткаленка - ГП-6(Ю).
Бронзові нагороди вибороли Олег Омельчук та Оксана Ковальчук (ПП-Мікст), Святослав Гудзий (ГП-6), Денис Кушніров (ПП-3), Олена Костевич (ПП-3, гібридний фінал), Дарія Семенко - ПП-3(Ю).
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