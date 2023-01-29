Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2
Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter.
"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки для продовження боротьби з росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія негайно передасть Україні ескадрон Challenger 2, перші 4 танки.