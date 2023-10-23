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ПОЛІТИКА

Українські тральщики-шукачі мін беруть участь у британських навчаннях

23 жовтня 2023, 14:52
Українські тральщики-шукачі мін беруть участь у британських навчаннях
Джерело: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Вони доєдналися до групи кораблів Британії, Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії.

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні "Joint Warrior -23-ІІ", яке почалося у понеділок.

Про це повідомили у пресслужбі Командування ВМС ЗСУ.

Вони доєдналися до групи кораблів Британії, Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії. Їхні головне завдання — відпрацювати протимінні тактики, планування та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.

Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.

"Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій", – додали у ВМС.

Нагадаємо, в Британії розробили навчальну програму для українських інженерів перед ймовірними зимовими атаками. Програма передбачає навчання з захисту енергетики від атак росії на різних рівнях. 

війнаБританіянавчання військових

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