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Українські вчені візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від COVID-19 - Посольство України

Також були обговорені питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки
Міністр Едельштейн зазначив, що ізраїльська сторона надасть всебічного сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання.
Українські вчені візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від COVID-19 - Посольство України Фото: gettyimages.com

Українські та ізраїльські вчені спільно працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19 і будуть обмінюватися інформацією про її дієвість. Відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з главою МОЗ Ізраїлю Юлієм Едельштейном, повідомляється на сторінці Посольства України в соцмережі Facebook, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Корнійчук та Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини", - йдеться в повідомленні.

Міністр Едельштейн зазначив, що ізраїльська сторона надасть всебічного сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання.

"Співрозмовники домовились вивчити питання щодо квоти на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках "Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю". Також були обговорені питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки", - підкреслюється в повідомленні.

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14 12 2020 15:30
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