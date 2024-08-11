Українські війська увійшли вглиб росії на 30 км, москва підтвердила – BBC

Шостий день триває наступ ЗСУ в Курській області.

росія визнала, що українська армія увійшла вглиб території щонайменше на 30 км.

Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України з часу контрнаступу восени 2022 року, повідомила британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Міністерство оборони рф повідомило, що його сили вступили в бій із ЗСУ в районі селищ Толпіно і Общий Колодезь.

Сьогодні, 11 липня, оборонне відомство заявило, що його війська "зірвали спроби мобільних груп противника з бронетехнікою прорватися вглиб російської території". Водночас росіяни визнали, що війська Києва мають значне просування. Толпіно та Общий Колодезь знаходяться приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону.

В мережі з’явились кади, де йдуть бої біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

Українські війська оголосили про захоплення низки населених пунктів у Курській області.

В мережі були кадри з населених пунктів Гуево, Свердликове, Порог, а також повідомляється про інтенсивні бої в місті Суджа.

ЗСУ взяли під контроль великий газовий об'єкт, задіяний в транзиті природного газу з рф до ЄС через Україну.

В Сумах, які межують з Курською областю, журналісти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік росії.

На бронеколонах видно білі трикутні знаки розрізнення, щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні.

Пізніше з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки воюють на території рф.

На фотографіях видно і те, як росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС.

Українські сили просунулися в межах 50 км від об’єкта.

На супутникових знімках того самого місця, зроблених учора, зі знімками, зробленими кількома днями раніше, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.

росія заявила, що 76 тисяч людей евакуювали з прикордонних районів Курської області. Місцева влада оголосила надзвичайний стан.