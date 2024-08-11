Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські війська увійшли вглиб росії на 30 км, москва підтвердила – BBC

11 серпня 2024, 20:44
Українські війська увійшли вглиб росії на 30 км, москва підтвердила – BBC
Фото: з вільного доступу
Шостий день триває наступ ЗСУ в Курській області.

росія визнала, що українська армія увійшла вглиб  території щонайменше на 30 км. 

Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України з часу контрнаступу восени 2022 року, повідомила британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC

Міністерство оборони рф повідомило, що його сили вступили в бій із ЗСУ в районі селищ Толпіно і Общий Колодезь.

Сьогодні, 11 липня, оборонне відомство заявило, що його війська "зірвали спроби мобільних груп противника з бронетехнікою прорватися вглиб російської території". Водночас росіяни визнали, що війська Києва мають значне просування. Толпіно та Общий Колодезь знаходяться приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону.

В мережі з’явились кади, де йдуть бої біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

Українські війська оголосили про захоплення низки населених пунктів у Курській області.
В мережі були кадри з населених пунктів Гуево, Свердликове, Порог, а також повідомляється про інтенсивні бої в місті Суджа.

ЗСУ взяли під контроль великий газовий об'єкт, задіяний в транзиті природного газу з рф до ЄС через Україну. 

В Сумах, які межують з Курською областю, журналісти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік росії.

На бронеколонах видно білі трикутні знаки розрізнення, щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні. 

Пізніше з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки воюють на території рф.

На фотографіях видно і те, як росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. 

Українські сили просунулися в межах 50 км від об’єкта.

На супутникових знімках того самого місця, зроблених учора, зі знімками, зробленими кількома днями раніше, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.

росія заявила, що 76 тисяч людей евакуювали з прикордонних районів Курської області. Місцева влада оголосила надзвичайний стан.

 
війна в УкраїніКурська область

Останні матеріали

Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється