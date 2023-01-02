Українські військові отримають додаткові виплати
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Відповідно до закону, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:
-в розмірі трьох мінімальних заробітних плат - особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (20 100 грн);
-у розмірі двох мінімальних заробітних плат - лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (13 400 грн);
-у розмірі однієї мінімальної заробітної плати - кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).
До того ж, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної зарплати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів.
Додамо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 гривень.
Раніше повідомлялось, що Естонія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали через війну.