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Українські військові отримають додаткові виплати

02 січня 2023, 14:15
Українські військові отримають додаткові виплати
З 1 січня набрав чинності закон, який встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям зі званням Героя України.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Відповідно до закону, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

-в розмірі трьох мінімальних заробітних плат - особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (20 100 грн);

-у розмірі двох мінімальних заробітних плат - лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (13 400 грн);

-у розмірі однієї мінімальної заробітної плати - кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

До того ж, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної зарплати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів.

Додамо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 гривень.

Раніше повідомлялось, що Естонія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали через війну.

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