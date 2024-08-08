Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW

Інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, повідомляє про просування української бронетехніки на відстань близько 10 кілометрів від міжнародного кордону вглиб Курської області росії.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Українські війська підтвердили просування до 10 кілометрів у Курську область Росії на тлі триваючих механізованих наступальних операцій на території росії 7 серпня", - йдеться у звіті.

За даними ISW, українські сили проникли щонайменше на дві російські оборонні лінії та опорний пункт, захопивши 45 кв. км території та 11 населених пунктів. Також повідомляється про захоплення пункту пропуску "Суджа" та газорозподільної станції "Суджа", а також взяття у полон понад 40 російських військових.

російські джерела повідомляють про бої на підступах до Коренового та Суджі, а також про великі втрати чеченських підрозділів у Коренівському районі.

За даними Інституту вивчення війни український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив про присутність підрозділу 71-го мотострілецького полку 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії безпосередньо в Суджанському районі.

ISW також зазначає, що, за повідомленнями, чеченські підрозділи зазнали значних втрат під час українських атак у Коренівському районі 7 серпня.