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Українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту – ISW

20 липня 2025, 20:15
Українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка

Українські військові просунулися на Покровському напрямку.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.
 
При цьому в ISW звернули увагу, що окупанти повідомляли про нібито просування на захід від Новоекономічного. Але, як підкреслили аналітики, підтвердження цим успіхам росіян немає.
 
В Інституті деталізували, що на Покровському напрямку у окупантів воюють підрозділи російського загону "Тайфун" 506-го мотострілецького полку, а також оператори безпілотників російської групи AirNomads.
війна в Україніросія окупанти

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