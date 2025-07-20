Українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту – ISW

Підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка

Українські військові просунулися на Покровському напрямку.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

При цьому в ISW звернули увагу, що окупанти повідомляли про нібито просування на захід від Новоекономічного. Але, як підкреслили аналітики, підтвердження цим успіхам росіян немає.

В Інституті деталізували, що на Покровському напрямку у окупантів воюють підрозділи російського загону "Тайфун" 506-го мотострілецького полку, а також оператори безпілотників російської групи AirNomads.