Українські військові ударили по будівлях, де могли бути солдати з КНДР – ЗМІ

Сталось це у Курській області.

Українська артилерія уже завдала кількох ударів по будинках, де, ймовірно, знаходилися військовослужбовці з КНДР.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais, посилаючись на представника Держприкордонслужби України.

"За оцінками українського Генштабу, росія направила на оборону Курська 40 000 військовослужбовців. Північнокорейські солдати збільшать чисельність російської армії на 25%, що дозволить досвідченішим військам рф продовжувати наступати на інших ділянках фронту", - пише видання.

За даними своїх джерел, половина російських бійців у Курську це новобранці і в них небагато досвіду порівняно з іншими військовими.

Саме тому кремль вирішив посилити північнокорейськими військовими армію рф.

"москва домовилась з північнокорейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курська. Таким чином росія хоче уникнути перекидання частини російських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північнокорейських військ до бою вперше на боці росії зміцнює позиції Москви у війні проти України ", - додає El Pais.

Також повідомляється, що ГУР опублікувало перехоплені радіоповідомлення російської армії в Курську, з яких стало відомо, що північнокорейські солдати перевозяться цивільними вантажівками, щоб приєднатися до російської 810-ї морської піхотної бригади, яка воює на лінії фронту в Курську.

Днями стало відомо, що військові з КНДР почали злагодження на Курщині.