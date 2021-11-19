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Українські військові вперше взяли участь у кібернавчаннях

Представники Міністерства оборони й Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вперше в історії беруть участь у кібернавчаннях Cyber Flag 21.
Українські військові вперше взяли участь у кібернавчаннях Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Офіс президента
 
Навчання проводяться 18-19 листопада на онлайн-платформі "Стійке середовище для кібертренувань" (Persistent Cyber Training Environment, PCTE), яка перебуває під операційним управлінням сухопутних військ Збройних сил США та дає змогу організовувати тренування з віддаленим доступом із залученням окремих осіб, груп або місій.
 
Cyber Flag це ініціатива США зі створення спільноти задля поліпшення можливостей з виявлення, синхронізації й спільного реагування на шкідливі дії в кіберпросторі.
 
В ОПУ зазначили, що участь у заході є черговим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції нашої держави, закріпленому в Конституції.
 
До організації та підготовки заходу був залучений Офіс президента та посольства України та США.
 
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19 11 2021 12:47
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