В Україні пройшов перший саміт Національного кластера кібербезпеки

Ми націлені на те, щоб у спільній взаємодії з приватним сектором, суб’єктами безпеки забезпечити належну безпеку державного сектору, об’єктів критичної інфраструктури, а також надати допомогу усім громадянам, суб’єктам підприємницької діяльності

У столиці відбувся перший саміт Національного кластера кібербезпеки за участю Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при РНБО та Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою саміту стало підбиття проміжних підсумків роботи Національного кластера кібербезпеки за перше півріччя 2021 року та формування планів взаємодії з міжнародними партнерами на 2021-2022 роки.

"Ми націлені на те, щоб у спільній взаємодії з приватним сектором, суб’єктами безпеки забезпечити належну безпеку державного сектору, об’єктів критичної інфраструктури, а також надати допомогу усім громадянам, суб’єктам підприємницької діяльності", - наголосив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, підкресливши, що взаємодія з міжнародними партнерами вкрай важлива.

"Кіберпростір без взаємодії з міжнародними партнерами захистити неможливо", - вважає Демедюк.

Він підкреслив, що кібератаки наразі пов’язані з тотальною гібридністю, тому важливо об’єднуватись, аби оцінити спільні напрацювання та визначити необхідні кроки на наступному етапі.

На переконання Демедюка, всі учасники повинні один одному довіряти і спільно працювати, незалежно від того, хто і де перебуває в якому статусі, в якому секторі – приватному чи державному.

Своєю чергою заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Владіміров нагадав про одну з найбільших кібератак на енергетичний сектор України, яка сталася в 2015 році. Відтоді протягом 6 років багато було зроблено: затверджено рішення керівництва держави Про стратегію кібербезпеки, підготовлено до другого читання законопроєкт про критичну інфраструктуру. Крім того, уряд створив НКЦК, який взяв на себе важливу роль координації роботи в протидії кіберзагрозам.

Учасники заходу підкреслили, що поточний рік став важливим насамперед через ухвалення нової стратегії кібербезпеки.

Під час саміту організатори також повідомили, що загалом було проведено 6 кластерів, учасниками яких стали: представники 8 посольств, 75 державних відомств, представники 31 міжнародної організації та 8 організацій за напрямком державного приватного партнерства. Таким чином, загалом 149 інституцій взяли участь в кластерах за перше півріччя 2021 року.

Наступний кластер буде зосереджений на стратегії кібербезпеки. Ключові цілі стратегії розділені на 3 блоки – стримування, стійкість та взаємодія.

Серед завдань 2021 року учасники саміту визначили: створення кібероборони, розвиток технічних можливостей НКЦК та суб’єктів кібербезпеки (обмін даними та інформування, виявлення та розкриття вразливостей, реагування, ситуаційна обізнаність); створення секторальних планів реагування на кіберінциденти, організація кібернавчань стратегічного та тактичного рівнів, тренінгів і семінарів та інше.

Як повідомлялося, Національний кластер кібербезпеки - координаційна платформа, яка об’єднує ресурси, можливості, компетенції Ради національної безпеки та оборони України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США, урядових організацій, міжнародних партнерів, приватного сектору.

Головні завдання Національного кластеру кібербезпеки: підвищення рівня стратегічного потенціалу національної системи кібербезпеки, розвиток професійної кіберспільноти та забезпечення безпечного кіберпростору України.