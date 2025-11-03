Все готово до історичного саміту розширення ЄС – Euronews

На ньому лідери країн-кандидатів і Євросоюзу обговорять прогрес та виклики євроінтеграції.

Завтра, 4 листопада у Брюсселі відбудеться безпрецедентний саміт ЄС з питань розширення, на якому лідери країн-кандидатів і Євросоюзу обговорять прогрес та виклики євроінтеграції.

Президент України Володимир Зеленський долучиться до події дистанційно.

Про це інформує телеканал Euronews.

Саміт проходитиме на рівні лідерів і вважається визначальним для подальшої політики розширення ЄС. Участь у ньому офіційно підтверджена заступником голови Євроради та президентом Євроради Антоніу Коштою.

Під час зустрічі країни-кандидати матимуть можливість представити свій прогрес на шляху євроінтеграції та окреслити ключові виклики.

Особливістю саміту стане телевізійний формат, який дозволить спостерігати дискусії у прямому ефірі Euronews. Подія триватиме з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.

Збіг у часі з презентацією щорічного звіту Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидатів, включно з Україною, робить саміт ще більш значущим для європейської політики та процесу інтеграції.

Також завтра Євросоюз затвердить новий транш допомоги Україні на €1,35 млрд.