Все готово до історичного саміту розширення ЄС – Euronews

03 листопада 2025, 16:58
Все готово до історичного саміту розширення ЄС – Euronews
Фото: з вільного доступу
На ньому лідери країн-кандидатів і Євросоюзу обговорять прогрес та виклики євроінтеграції.

Завтра, 4 листопада у Брюсселі відбудеться безпрецедентний саміт ЄС з питань розширення, на якому лідери країн-кандидатів і Євросоюзу обговорять прогрес та виклики євроінтеграції. 

Президент України Володимир Зеленський долучиться до події дистанційно.

Про це інформує телеканал Euronews.

Саміт проходитиме на рівні лідерів і вважається визначальним для подальшої політики розширення ЄС. Участь у ньому офіційно підтверджена заступником голови Євроради та президентом Євроради Антоніу Коштою.

Під час зустрічі країни-кандидати матимуть можливість представити свій прогрес на шляху євроінтеграції та окреслити ключові виклики.

Особливістю саміту стане телевізійний формат, який дозволить спостерігати дискусії у прямому ефірі Euronews. Подія триватиме з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.

Збіг у часі з презентацією щорічного звіту Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидатів, включно з Україною, робить саміт ще більш значущим для європейської політики та процесу інтеграції.

Також завтра Євросоюз затвердить новий транш допомоги Україні на €1,35 млрд.

 

самітЄвросоюз

