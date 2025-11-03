ЄС завтра затвердить новий транш допомоги Україні на €1,35 млрд
Європейський Союз у вівторок, 4 листопада, затвердить надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги у межах механізму Ukraine Facility на суму 1,351 млрд євро.
Про це повідомило поінформоване джерело в інституціях ЄС для порталу Європейсьої правди.
"Посли держав-членів ЄС у Брюсселі погодили надання Україні п’ятого траншу програми Ukraine Facility ще минулої середи, 29 жовтня, на засіданні Coreper", – розповів співрозмовник, який побажав залишитися анонімним.
Офіційне рішення про затвердження фінансової підтримки буде ухвалене 4 листопада на рівні Ради ЄС.
П’ятий транш стане частиною загального пакета допомоги обсягом 50 млрд євро, який Європейський Союз надає Україні у рамках Ukraine Facility для підтримки макроекономічної стабільності та проведення реформ.
Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила два важливі євроінтеграційні законопроєкти:
-
про створення виплатної агенції в аграрному секторі,
-
а також у першому читанні — про забезпечення законності та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування.
Ці акти є частиною реформ, необхідних для отримання чергових траншів фінансової допомоги від ЄС.