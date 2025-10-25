Трамп зірвав плани Орбана на саміт із путіним – CNN

Санкції Трампа проти російських нафтових гігантів спрямовані на скорочення доходів кремля.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав політичного удару — після того, як адміністрація Дональда Трампа скасувала запланований у Будапешті саміт за участі Володимира путіна, а також оголосила про нові санкції проти російських нафтових компаній. Це перші обмеження Вашингтона проти москви від часу повернення Трампа до Білого дому.

Про це пише CNN.

Ще минулого тижня Орбан радів, що його країна стане місцем зустрічі двох світових лідерів, називаючи Будапешт "шляхом до миру". Проте тепер, замість дипломатичного тріумфу, Угорщина опинилася під подвійним економічним тиском.

Санкції Трампа проти російських нафтових гігантів спрямовані на скорочення доходів кремля, однак вони боляче вдаряють і по економіці самої Угорщини. На тлі того, як більшість країн ЄС з 2022 року скоротили залежність від російських енергоносіїв, Будапешт, навпаки, ще більше занурився у неї.

Згідно з даними аналітичних центрів CSD та CREA, нині 92% імпорту сирої нафти Угорщини надходить із росії — проти 61% до початку війни. Лише з початку року угорські закупівлі принесли Кремлю 5,4 мільярда євро, що еквівалентно вартості 1800 ракет "Іскандер-М".

ЄС також підтвердив плани заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) з 2027 року, що ще більше ускладнює енергетичну ситуацію для Будапешта. Сам Орбан визнає, що без російських енергоносіїв економіку його країни можуть "поставити на коліна".

Попри тиск з боку США та Брюсселя, Орбан у п’ятницю заявив, що його уряд "працює над тим, як обійти санкції", не уточнивши, як саме це планує зробити.

Ця позиція може стати серйозним викликом для адміністрації Трампа. Як зазначає старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова, реакція Вашингтона на спроби Угорщини уникнути санкцій покаже, наскільки рішуче Трамп готовий протистояти союзникам путіна.

"Що це буде: дружня зустріч путіна і Трампа в Угорщині чи відмова від адміністрації Орбана, якщо вони спробують уникнути санкцій?", — сказала Рибакова в коментарі CNN.

Ситуація погіршується для Орбана і на внутрішньому фронті. Він стикається з зростаючим опозиційним рухом, очолюваним його колишнім соратником Петером Мад’яром, який може скласти серйозну конкуренцію на виборах навесні.

Орбан, який уже понад десять років утримує владу, сподівався, що саміт Трампа і путіна стане для нього символом політичного успіху та міжнародного впливу. Натомість він отримав скасований саміт, нові санкції та загрозу економічної кризи, яка може підірвати його позиції напередодні виборів.