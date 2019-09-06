Українські військові здобули шість медалей на турнірі у Шотландії

В активі української команди чотири "золота" і дві "бронзи"

У Шотландії на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі.

На дистанції 87 км українець Олег Зимников показав один із кращих результатів. Вадим Свириденко на протезах пройшов 35 км і вклався у загальний норматив (8 годин), повідомляє благодійний фонд "Ветеранська десятка" у Facebook.

Цього року на The Cateran Yomp змагалися ветерани збройних сил США, Великобританії, України, Данії, Грузії, Австралії, Канади. У складі української команди змагалися троє представників ЗСУ, один - Національної гвардії України і двоє ветеранів.

Вперше українські ветерани взяли участь у змаганнях The Cateran Yomp у 2018 році. Тоді команда завоювала п'ять золотих і одну бронзову медаль. Цього року до підготовки команди приєдналися фонд "Ветеранська десятка", Трастовий фонд НАТО, посольство Великобританії та керівництво Збройних сил і Національної гвардії України.

Нагадаємо, що українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу.