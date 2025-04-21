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Українські військові зірвали наступ армії рф на Сумщину – Сирський

21 квітня 2025, 17:26
Українські військові зірвали наступ армії рф на Сумщину – Сирський
InformNapalm
Наразі уся увага созереджена на цьому напрямку.

Сили оборони зірвали наступ росії на Сумську область, проте бої тривають в районах поблизу державного кордону та на території рф. 

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський написав у Telegram-каналі.

"Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", – йдеться в пості. 

Головнокомандувач додав, що зосередив свою роботу саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання.

Напередодні Великодня Сирський зустрівся і заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, також на місцях були прийняті рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів матеріально-технічне забезпечення та боєприпасів.

"Одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", - написав він. 

Також нагадаємо, що в суботу ввечері путін оголосив великоднє перемир'я.

 

війна в УкраїніСумщина

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