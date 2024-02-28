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ПОЛІТИКА

Українські військові змогли вибити окупантів із Красногорівки у Донецькій області

28 лютого 2024, 21:36
Українські військові змогли вибити окупантів із Красногорівки у Донецькій області
Фото: Андрій Попіль
росіяни втратили близько сотні своїх солдатів.

Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині.

Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.

Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста.

Як йдеться у повідомленні, аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади,  бійці 1-го  та 2-го  штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

Повідомляється, що попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми».

"росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!", — повідомили військові.

Раніше російські воєнкори повідомили про нібито взяття Красногорівки під свій контроль.

Красногорівкатретя штурмова бригада

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