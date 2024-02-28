Українські військові змогли вибити окупантів із Красногорівки у Донецькій області

росіяни втратили близько сотні своїх солдатів.

Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині.

Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.

Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста.

Як йдеться у повідомленні, аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

Повідомляється, що попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми».

"росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!", — повідомили військові.

Раніше російські воєнкори повідомили про нібито взяття Красногорівки під свій контроль.