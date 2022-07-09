Українські військові звільнили на півдні нові населені пункти – речниця оперативного командування "Південь"

Українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 6 вересня в ефірі Freedom

"Ми продовжуємо позиційні бої. Є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне щодо цього, оскільки ми слідкуємо, щоб ці населені пункти після всіх жахіть окупації протягом півроку, щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога. Виходячи з таких розрахунків, військове командування чітко виначає час, коли можна оголосити ці населені пункти вільними і такими, що перейшли під українську юрисдикцію", - заявила вона.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передала Україні COBRA і п’ять Gepard.