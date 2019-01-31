Українські вибори на 50% фінансуються за рахунок тіньових коштів, - КВУ

"Переважна більшість - це чорна готівка, про це знають всі це стало певною традицією виборчої кампанії. Дуже важливо, щоб під час цих виборів ми загострили увагу на тіньовому фінансуванні"

Передвиборні кампанії в Україні традиційно фінансуються з тіньових доходів, що складає 50% обсягу фінансування.

Повідомив Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, інформує "Громадське".

"Проблема тіньового фінансування виборчих кампаній, вона є достатньо серйозною, тому що йдеться не просто про те, що політики оплатили борди чи іншу діяльність поза межами виборчого фонду. Ідеться про те, що політики використовують готівкові кошти, ідеться про чорні каси…Ця технологія має (історію, ред.) не один рік і не один десяток років. Традиційно з початку 90-х українська політика і українські вибори в обсязі понад 50% фінансують за рахунок тіньових коштів", - сказав Кошель.

"Переважна більшість - це чорна готівка, про це знають всі це стало певною традицією виборчої кампанії. Дуже важливо, щоб під час цих виборів ми загострили увагу на тіньовому фінансуванні", - додав очільник КВУ.

Він також пояснив, що утім, законодавство не передбачає жорстких санкцій щодо зареєстрованих кандидатів за порушення передвиборної кампанії. Тобто за порушення ніхто з кандидатів не може бути знятий з реєстрації.

"А покарання у вигляді адмінвідповідальності - не несе ніякої загрози, окрім привернення уваги", - сказав Аласанія.

Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".