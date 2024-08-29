Українські високопосадовці цього тижня представлять адміністрації Байдена список цілей в росії – CNN

Проте у Білому домі усе ще побоюються "ескалації".

Цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров проведуть зустрічі з представниками адміністрації Білого дому, прагнучи переконати США зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території рф.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Український депутат на умовах анонімності розказав CNN, що Київ підготує список стратегічних цілей на території рф, які необхідно атакувати для зміни ходу війни на користь України.

Також міністр оборони Умеров проведе зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном вже завтра, але з ким саме зустрінеться Андрій Єрмак - наразі невідомо.

Видання пише, що раніше Україна вже успішно використовувала далекобійну американську зброю, зокрема тактичні ракетні системи ATACMS, для знищення російської ППО в окупованому Криму, тоді США це схвалили, але сьогодні у Білому домі побоюються "ескалації".

"Ми вважаємо удари вглиб російської території американською зброєю не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території поблизу кордону...І те, і інше - російська територія, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", - додав український депутат.

Українські посадовці сподіваються на розуміння США аргументів України.

Вже фактично місяць Київ просить Вашингтон дозволити бити ATACMS по росії.