Українські захисники вдруге за тиждень уразили НПЗ у Рязанській області

Ракетні війська атакували також передовий пункт управління в Курській області.

У Рязанській області в ніч на неділю, 26 січня, пролунали вибухи та спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. Бійці української розвідки спільно із підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно атакували об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Рязанський нафтопереробний завод, зокрема, виробляє реактивне паливо ТС-1 і дизельне пальне, а також входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів у росії.

Зазначається, що українські ракетні війська в районі селища Корєнєво Курської області завдали ударів по передовому пункту управління окупантів. Інформація про результати атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

24 січня у Рязані ударні дрони уразили Ново-Рязанську ТЕЦ та місцевий нафтопереробний завод АТ "РНПК".