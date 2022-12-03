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CУСПІЛЬСТВО

Української пшениці на 1 млрд доларів вкрала росія, - Bloomberg

03 грудня 2022, 16:42
Української пшениці на 1 млрд доларів вкрала росія, - Bloomberg
Фото: zerno.org.ua
Росіяни зібрали з непідконтрольних Україні територій майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях. Вартість вкраденого продовольства складає близько 1 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Зазначається, що росіяни не збирали урожай, що знаходиться вздовж лінії фронту.
 
За оцінками NASA Harvest, майже чверть української пшениці вирощується на окупованих територіях.
 
У дослідженні йдеться про те, що російські кораблі експортували зерно, ймовірно вивезене з окупованих територій, до країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.
 
При цьому росія заперечує крадіжку зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення поставок зерна з окупованих портів.
 
Головний прокурор Швейцарії, провідного центру торгівлі сировиною, попередив, що комерціалізація награбованої сировини може становити військовий злочин.
 
РФпродовольча кризавійна росії з Україною

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