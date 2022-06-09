RSS
НОВИНИ

Українським біженцям у Польші, які працюють віддалено, скасовано податок на доходи

Нововведення стосується лише тих українців, які є "біженцями від війни"
Українським біженцям у Польші, які працюють віддалено, скасовано податок на доходи Фото: з вільних джерел

Влада Польщі скасувала податок на доходи, який поширювався на українських біженців, які працюють віддалено.

Про це повідомляє money.pl.

Зазначається, що громадяни України, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого і працювали віддалено, мали до 20 вересня подати декларацію та сплатити податок на доходи - PIT (Personal Income Tax). Він є обов'язковим для всіх, хто довгий час перебуває в країні і має дохід незалежно від громадянства.

Відповідно до законодавства, біженці, які приїхали в лютому, повинні самостійно сплатити податок у вересні, якщо вони працюють віддалено.

Після 183 днів перебування у Польщі такі біженці стали б резидентами та сплачували податки, але цю норму для громадян України скасували. Нововведення стосується лише тих українців, які є "біженцями від війни".

Раніше повідомлялося, що Українці в Польші скоро не зможуть обміняти гривні на злоті. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 09 2022 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий прем

Новий прем'єр-міністр Великої Британії – не Тетчер, а Черчілль 2.0. Україна готується знов зустрічати Ліз Трасс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.