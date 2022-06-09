Українським біженцям у Польші, які працюють віддалено, скасовано податок на доходи

Нововведення стосується лише тих українців, які є "біженцями від війни"

Влада Польщі скасувала податок на доходи, який поширювався на українських біженців, які працюють віддалено.

Про це повідомляє money.pl.

Зазначається, що громадяни України, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого і працювали віддалено, мали до 20 вересня подати декларацію та сплатити податок на доходи - PIT (Personal Income Tax). Він є обов'язковим для всіх, хто довгий час перебуває в країні і має дохід незалежно від громадянства.

Відповідно до законодавства, біженці, які приїхали в лютому, повинні самостійно сплатити податок у вересні, якщо вони працюють віддалено.

Після 183 днів перебування у Польщі такі біженці стали б резидентами та сплачували податки, але цю норму для громадян України скасували. Нововведення стосується лише тих українців, які є "біженцями від війни".

Раніше повідомлялося, що Українці в Польші скоро не зможуть обміняти гривні на злоті.