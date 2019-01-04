Українським військовополоненим морякам провели психіатричну експертизу, - Полозов

Захоплений біля берегів Криму український військовий, капітан 2-го рангу Денис Гриценко розповів, що 26 березня його та інших захоплених українських моряків Михайла Власюка, Андрія Драча і В'ячеслава Зінченка вивозили в інститут Сербського у Москві для проведення психіатричної експертизи.

Гриценко зазначив, що експертиза проходила за відсутності адвокатів, повідомляє LB.ua.

"Під час експертизи Денис Гриценко відповів на запитання експертів в рамках ст. 17 III Женевської конвенції, що регламентує правила поведінки військовополоненого під час проведення допиту. Відповідати на запитання за фактичними обставинами Денис Гриценко відмовився", - написав Полозов у Facebook.

За словами адвоката, 1 квітня відбулися слідчі дії щодо Гриценка. Слідство ознайомило Дениса і його адвокатів з двома постановами про призначення експертизи бойових модулів на військових катерах "Нікополь" і "Бердянськ".

Адвокат розповів, щопід час слідчих дій було заявлено клопотання про долучення доповіді управління верховного комісара з прав людини в ООН, згідно з якою всі 24 захоплених військових моряків мають статус військовополонених і перебувають під захистом III Женевської конвенції.

"Поки ознайомлювався з постановою, вдалося трохи поспілкуватися з Денисом. Він в гарному настрої, відчуває себе бадьоро. Всі передачки отримав в повному обсязі. Буквально напередодні передали листи (за січень)", - додав Полозов.

Нагадаємо, що українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими.