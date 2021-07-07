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Український аудіогід з'явиться у палаці Великих князів Литовських

Таким чином уже три туристичні принади в Литві мають опцію української мови для прослуховування
У Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" у Вільнюсі підписано меморандум про запровадження українських аудіогідів на музейному маршруті.
Український аудіогід з Фото: Вікіпедія

Як передає "Укрінформ", про це у Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Чудово, що ще більше музеїв світу матимуть змогу запропонувати відвідувачам українські аудіогіди. У межах проєкту культурної дипломатії ініціатива першої леді Олени Зеленської надважлива у промоції міжнародного туризму. Зокрема, сьогодні за моєї участі був підписаний меморандум між послом України у Литві Володимиром Яценківським та директором Національного музею "Палац Великих князів Литовських" Відасом Долінкасом стосовно введення українських аудіогідів на музейному маршруті", - йдеться у повідомленні.

Таким чином уже три туристичні принади в Литві мають опцію української мови для прослуховування (раніше її ввели на екскурсійних автобусних маршрутах Вільнюсом та Тракайським замком).

"До речі, саме підписання відбулось у національному музеї "Палац Великих князів Литовських". Цей колись зруйнований росіянами палац був відновлений повністю і нині користується чималою популярністю серед туристів. Цікаво, що деякі його зали схожі за архітектурою на Підгорецький замок, а малюнки гербів Києва та Волині на стінах нагадують про спільну історію та спільні княжі роди", - зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, що україномовні аудіогіди запрацювали ще у двох музеях Туреччини

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07 07 2021 12:48
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