Український десантник помер у військовому шпиталі
Про це у Facebook повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"У Житомирському військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України молодшого сержанта Ігоря Михайловича Джигринюка", - йдеться у дописі.
Зазначається, що військові лікарі боролися за життя десантника до останнього. Медики провели необхідні реанімаційні заходи та зробили все, що було в їхніх силах.
Нагадаємо, що 27 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, шість разів і витративши 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по наших позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"