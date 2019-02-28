Український десантник помер у військовому шпиталі

Військові лікарі боролися за життя десантника до останнього

У Житомирському військовому госпіталі помер військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це у Facebook повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"У Житомирському військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України молодшого сержанта Ігоря Михайловича Джигринюка", - йдеться у дописі.

Зазначається, що військові лікарі боролися за життя десантника до останнього. Медики провели необхідні реанімаційні заходи та зробили все, що було в їхніх силах.

Нагадаємо, що 27 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, шість разів і витративши 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по наших позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.