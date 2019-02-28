Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з ракетних комплексів, гранатометів і кулеметів
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників: з мінометів калібру 120 мм, тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ; з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК; зі снайперської зброї – поблизу села ГНУТОВЕ", - інформує прес-центр штабу ООС.
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив шість обстрілів: тричі – з артилерійських систем калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ; з мінометів калібру 82 мм – поблизу села ЖОВТЕ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ; зі стрілецької зброї – у районі селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА", - йдется у повідомленні.
У результаті обстрілів один наш захисник був поранений. На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п'ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника.
Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо, що 26 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 3 українських військових отримали поранення.
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