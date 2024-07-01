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Український "народний супутник" завдає шкоди російським цілям – Politico

01 липня 2024, 14:12
Український
Фото: з вільного доступу
Військова розвідка України використовує супутник для наведення і ударів по російським військам, озброєнню і логістиці.

Український "народний супутник" допомагає розвідці України ефективніше знищувати ворога: він стежить за дислокацією російських військ, матеріально-технічним забезпеченням, танками і кораблями.

Про це пише медіаорганізація Politico

"Завдяки "народному супутнику" нашим військовим вдалося знищити тисячі військових об’єктів, у тому числі підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ" тощо. Це окупилося в десятки разів", - сказав волонтер Сергій Притула, який оголосив збір на нього. 

Від початку повномасштабної війни українці почали купувати зброю, щоб відбити наступ. 

Волонтер Сергій Притула і український блогер Ігор Лаченков зібрали 20 мільйонів доларів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar, які були популярними в перші місяці війни. Проте турецький виробник Baykar Defense вирішив натомість подарувати безпілотники.

Гроші залишилися, тому волонтери проконсультувалися з військовими щодо їх найкращого використання і в серпні 2022 року вони вирішили придбати один супутник і отримати доступ до бази даних фінської супутникової компанії ICEYE, створеної на основі 21 супутника, яким на той момент володіла фірма, зазначає видання. 

"Я не пам’ятаю жодного випадку, щоб громадянське суспільство купувало супутник для оборонної розвідки своєї країни. І це зробили українці. Люди відчули свою силу робити такі великі проекти для своїх сил оборони", - додав Притула.

До 2022 року Україна не мала власних супутників, тому доступ до технології ICEYE дозволив Києву отримувати ексклюзивні знімки за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, смог і пил, вдень і вночі, а це ускладнює окупантам приховування танків чи військ і дозволяє українцям краще планувати операції та ефективніше знищувати ворога.

Тому використання "народного супутника" в поєднанні з доступом до бази даних ICEYE дозволило фахівцям HUR зробити понад 4700 знімків російських військових об'єктів:

  • 370 аеродромів,

  • 238 позицій ППО і радіотехнічної розвідки,

  • 153 нафтобази і склади палива,

  • 147 складів ракет, авіаційного озброєння та боєприпасів,

  • 17 військово-морських баз.

Порядка 38% даних, отриманих завдяки ICEYE, були використані українцями для підготовки атак на ворога.

 
війна в Українінародний супутник

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