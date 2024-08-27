Український наступ на Курськ створює нові можливості для маневру – WP

росія, приголомшена вторгненням, не поспішає з відповіддю, в той час, як Україна здобуває можливість для маневра на полі бою.

Коли 6 серпня українські війська розпочали наступ на Курську область росії, широко поширеними були очікування, що це буде лише швидка операція. Понад два тижні потому стало зрозуміло, що Україна намагається здійснити щось набагато амбітніше: як пояснили українські лідери, їхні війська прагнуть окупувати російську територію на невизначений термін, щоб створити "буферну зону" проти російських атак, яка стане розмінною монетою для використання в будь-яких майбутніх переговорах.

Про це пише The Washington Post.

Загартованим у боях українським військам було відносно легко просуватися вперед, принаймні спочатку, проти погано навчених, погано оснащених, погано вмотивованих російських призовників. Досі немає жодних ознак того, що росіяни зібрали достатньо сил для того, щоб відвоювати свою територію. Американські чиновники повідомили The Wall Street Journal, що для виконання цього завдання росіянам знадобиться щонайменше 20 тисяч військових.

На думку колумніста, успіх курської наступальної операції став довгоочікуваним стимулом для українського бойового духу після майже двох років, протягом яких лінія фронту майже не просунулася. Тим часом, аналіз постів у російських соціальних мережах свідчить про те, що ставлення громадськості до владіміра путіна стало більш негативним внаслідок українського наступу.

Фредерік Каган, старший науковий співробітник і директор проєкту "Критичні загрози" в Американському інституті підприємництва стверджує, що операція в Курській області може змусити путіна або змиритися з окупацією своєї території на невизначений термін, або перекинути під Курськ ще більше ресурсів.

Це може навіть змусити путіна спрямувати обмежені сили на укріплення російсько-українського кордону, щоб запобігти майбутнім вторгненням. Який би курс не обрав путін, Україна від цього виграє.