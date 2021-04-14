Український паспорт - на 35-му місці за "мобільністю" у світі

Український закордонний паспорт піднявся у рейтингу паспортів світу на шість позицій. Наразі український паспорт займає у The Henley Passport Index 35 місце із 110. На сьогодні паспорт для виїзду за кордон дозволяє громадянам України відвідувати без візи або з візою після прибуття 136 країн.

Як передає "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби України, про це свідчать оприлюднені 13 квітня дані оновленого Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

"Український закордонний паспорт піднявся у рейтингу паспортів світу на шість позицій. Наразі український паспорт займає у The Henley Passport Index 35 місце із 110. На сьогодні паспорт для виїзду за кордон дозволяє громадянам України відвідувати без візи або з візою після прибуття 136 країн", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з кількома острівними державами та територіями регіону Карибського моря - Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном та Карибськими Нідерландами.

"Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту, яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації", - сказано в повідомленні.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Нагадаємо, що українцям мінятимуть паперові паспорти на пластикові