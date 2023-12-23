Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Український посол заперечує тиск Німеччини щодо мирних переговорів з росією

23 грудня 2023, 19:31
Український посол заперечує тиск Німеччини щодо мирних переговорів з росією
Олексій Макеєв
Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з москвою.

Посол України в Німеччині в суботу відкинув заяви про те, що Берлін може за зачиненими дверима чинити тиск на Київ, щоб досягти мирної угоди з росією.

Про це пише Politico.

Німецьке видання Der Spiegel у п'ятницю повідомило про таємну "російську вечерю" в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня, під час якої найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт, як повідомляється, з ентузіазмом сприйняв пропозицію американського дослідника Семюеля Чарапа припинити війну в Україні через нав’язування Києву переговорів з москвою.

У подкаст-інтерв’ю німецькому суспільному мовнику RRB Олексій Макеєв, посол України в Берліні, заперечив, що уряд Німеччини штовхає Київ погодитися на мирні переговори з росією, які можуть призвести до остаточної втрати української території. Макеєв додав, що тиск не відбувався і за зачиненими дверима.

Представник канцелярії Німеччини повідомив Politico, що Шмідт також відкидає необґрунтовані твердження у матеріалі Spiegel.

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з москвою.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер  у спільній статті з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України, на початку цього місяця написав, що просте припинення вогню сьогодні було б рівносильним легітимізації захоплення території росією та прокладання шляху до ще одного замороженого конфлікту.

Посол Німеччини в рф Александер Ламбсдорф певен, що владімір путін жодним чином не змінив ставлення до війни проти України і абсолютно не прагне переговорів. 

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у суботу, що настав час почати спроби знайти політичне рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням росії в Україну.

Німеччинапереговоривійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється