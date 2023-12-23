Український посол заперечує тиск Німеччини щодо мирних переговорів з росією

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з москвою.

Посол України в Німеччині в суботу відкинув заяви про те, що Берлін може за зачиненими дверима чинити тиск на Київ, щоб досягти мирної угоди з росією.

Про це пише Politico.

Німецьке видання Der Spiegel у п'ятницю повідомило про таємну "російську вечерю" в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня, під час якої найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт, як повідомляється, з ентузіазмом сприйняв пропозицію американського дослідника Семюеля Чарапа припинити війну в Україні через нав’язування Києву переговорів з москвою.

У подкаст-інтерв’ю німецькому суспільному мовнику RRB Олексій Макеєв, посол України в Берліні, заперечив, що уряд Німеччини штовхає Київ погодитися на мирні переговори з росією, які можуть призвести до остаточної втрати української території. Макеєв додав, що тиск не відбувався і за зачиненими дверима.

Представник канцелярії Німеччини повідомив Politico, що Шмідт також відкидає необґрунтовані твердження у матеріалі Spiegel.

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з москвою.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер у спільній статті з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України, на початку цього місяця написав, що просте припинення вогню сьогодні було б рівносильним легітимізації захоплення території росією та прокладання шляху до ще одного замороженого конфлікту.

Посол Німеччини в рф Александер Ламбсдорф певен, що владімір путін жодним чином не змінив ставлення до війни проти України і абсолютно не прагне переговорів.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у суботу, що настав час почати спроби знайти політичне рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням росії в Україну.