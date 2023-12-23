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ПОЛІТИКА

путін після виборів не змінить свою позицію щодо переговорів, стверджує посол Німеччини в рф

23 грудня 2023, 11:58
путін після виборів не змінить свою позицію щодо переговорів, стверджує посол Німеччини в рф
Фото: REUTERS
На думку дипломата, немає підстав вважати, що після виборів путін змінить свою позицію щодо переговорів.

Президент росії владімір путін жодним чином не змінив ставлення до війни проти України і абсолютно не прагне переговорів, вважає посол Німеччини в рф Александер Ламбсдорф.

Про це повідомляє DW.

"путін щойно ще раз підтвердив свої військові цілі, він взагалі не бажає вести переговори", - сказав Ламбсдорф в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На його думку, немає жодних підстав припускати, що після виборів президента росії наступного року путін змінить своє ставлення.

Також Ламбсдорф вважає, що путін з великою ймовірністю  буде переобраний. За його словами, "ніяких розломів у путінській системі" наразі не помітно, а також немає ознак того, що здоров'я лідера кремля "може бути не в найкращому стані". Підстав вважати, що путіна хтось замінить, немає, сказав Ламбсдорф.

Дипломат також оцінив ефект західних санкцій проти рф, назвавши їх дієвими. Він додав, що подальше посилення обмежень з боку ЄС могло б бути ефективним, але, зазначив, що це не "вимикач світла". 

"Ви не можете запровадити санкції і в той же момент поміняти поведінку сторони, що підпадає під них", - пояснив Ламбсдорф.

Проте, за його словами, обмежувальні заходи покликані "максимально підвищити ціну за певні дії", і у випадку з рф можна вважати, що так і відбувається.

Крім того, посол заявив, що спостерігається обережний відхід росіян від підтримки війни проти України. Він вважає, що на зміну підтримці війни приходить "нечітке прагнення миру", а також бажання повернутися до нормального життя, на що вказують соцопитування. Жителів рф турбує інфляція та обмеження можливості пересуватися світом через санкції, що, своєю чергою, посилює відповідні тенденції.

вибориПутінрф тероризм

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