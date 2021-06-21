Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету
Про це повідомляє Forbes, зазначає "Економічна правда".
Інвестором українського стартапу виступив венчурний фонд QPDigital.
Promin Aerospace планує створити двигун для надлегких ракет, а також вкластися в подальший розвиток і просування продукту.
Інновація компанії - унікальний двигун, який під час польоту спалює твердий паливний стрижень, що служить корпусом ракети. Двигун створюється за допомогою адитивних технологій, а маса ракети становитиме від 100 до 500 кг.
Перший комерційний запуск Promin Aerospace заплановано через півтора року.
Розробкою займається команда інженерів компанії з залученням експертів із головних технічних ВНЗ України.
За словами співзасновника і CEO Promin Aerospace Михайла Рудомінського, продукт компанії у багато разів знизить витрати на вивід ракети в космос для корпоративного сектору.
Запуск на суборбіту й орбіту обійдеться близько 200 тис доларів. Ключовими замовниками можуть стати міжнародні корпорації, для яких Promin Aerospace буде виводити на орбіту телекомунікаційні супутники, супутники зйомки поверхні Землі, вважають у компанії.
Крім того, у Promin Aerospace переконані, що двигун становить інтерес і для дослідників - він знизить навантаження на бюджет наукових інститутів, яким необхідно запускати супутники для підтвердження експериментальних гіпотез.
"Завдяки Promin Aerospace стане можливим запуск космічної ракети практично з будь-якої точки планети, швидше й дешевше існуючих аналогів. Це дасть змогу демократизувати доступ до цього ринку для невеликих компаній і звичайних людей", - зазначив CEO і керуючий партнер QPDigital Денис Вальвачев.
За даними Crunchbase, Promin Aerospace створено 21 січня 2021 року. Засновником компанії значиться Рудомінський.
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