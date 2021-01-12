Український супутник пройшов випробування і готовий до польоту в космос
Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, пише Громадське.
За його словами, найближчими днями супутник відправлять із Дніпра до США - на пускову базу на мисі Канаверал у Флориді. Тафтай каже, що всі параметри супутника відповідають технічним вимогам.
"Уже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм", - зазначив очільник агентства.
Запуск супутника компанією Ілона Маска SpaceX запланований на 10 січня 2022 року. Спершу супутник планували запустити у грудні 2021 року, але SpaceX перенесла політ.
Про супутник
Вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України у 1,99 млн доларів.
Контракт про виведення його на орбіту державне "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало з європейською компанією ISILAUNCH, яка співпрацює із SpaceX.
"Січ" розробили у КБ "Південне". Він призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й ближньому інфрачервоному діапазонах, а також для моніторингу параметрів магнітосфери планети.
Нагадаємо, що Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.
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