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Український супутник пройшов випробування і готовий до польоту в космос

Запуск запланований на січень 2022-го
Український супутник "Січ" пройшов усі випробування та готується до відправки у Сполучені Штати, звідки апарат мають запустити у космос.
Український супутник пройшов випробування і готовий до польоту в космос Український супутник "Січ" Фото: Facebook / Володимир Тафтай

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, пише Громадське.

За його словами, найближчими днями супутник відправлять із Дніпра до США - на пускову базу на мисі Канаверал у Флориді. Тафтай каже, що всі параметри супутника відповідають технічним вимогам.

"Уже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм", - зазначив очільник агентства.

Запуск супутника компанією Ілона Маска SpaceX запланований на 10 січня 2022 року. Спершу супутник планували запустити у грудні 2021 року, але SpaceX перенесла політ.

Про супутник

Вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України у 1,99 млн доларів.

Контракт про виведення його на орбіту державне "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало з європейською компанією ISILAUNCH, яка співпрацює із SpaceX.

"Січ" розробили у КБ "Південне". Він призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й ближньому інфрачервоному діапазонах, а також для моніторингу параметрів магнітосфери планети.

Нагадаємо, що Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.

На сайті Next Spaceflight йдеться, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року
 
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01 12 2021 13:10
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