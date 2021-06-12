Український супутник відправили до США для запуску

Вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30" відправлено до США без відхилень від графіку

Український супутник "Січ-2-30" відправили до Сполучених Штатів, де очікується його запуск на орбіту спільно зі SpaceX.

Про це повідомляє Дніпровська митниця у Facebook, пише Економічна правда.

Зазначfється, що вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30" відправлено до США без відхилень від графіку.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України КБ "Південне".

За словами голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.

Його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США) 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, що український супутник "Січ" пройшов усі випробування та готується до відправки у Сполучені Штати, звідки апарат мають запустити у космос.