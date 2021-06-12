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Український супутник відправили до США для запуску

Вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30" відправлено до США без відхилень від графіку
Український супутник "Січ-2-30" відправили до Сполучених Штатів, де очікується його запуск на орбіту спільно зі SpaceX.
Український супутник відправили до США для запуску Український супутник "Січ" Фото: Facebook / Володимир Тафтай

Про це повідомляє Дніпровська митниця у Facebook, пише Економічна правда.

Зазначfється, що вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30"  відправлено до США без відхилень від графіку.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України КБ "Південне".

За словами голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.

Його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США) 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, що український супутник "Січ" пройшов усі випробування та готується до відправки у Сполучені Штати, звідки апарат мають запустити у космос.

 

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06 12 2021 10:27
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