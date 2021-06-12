ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїнський супутник "Січ-2-30" відправили до Сполучених Штатів, де очікується його запуск на орбіту спільно зі SpaceX.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український супутник відправили до США для запуску
Вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30" відправлено до США без відхилень від графіку
Український супутник "Січ" Фото: Facebook / Володимир Тафтай
Про це повідомляє Дніпровська митниця у Facebook, пише Економічна правда.
Зазначfється, що вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30" відправлено до США без відхилень від графіку.
Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України КБ "Південне".
За словами голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.
Його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США) 10 січня 2022 року.
Нагадаємо, що український супутник "Січ" пройшов усі випробування та готується до відправки у Сполучені Штати, звідки апарат мають запустити у космос.
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06 12 2021 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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