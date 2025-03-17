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ПОЛІТИКА

Український відступ з Курської області: аналіз фіналу операції

17 березня 2025, 16:44
Український відступ з Курської області: аналіз фіналу операції
iakursk.ru
Курська операція по суті завершена.

Відхід ЗСУ з Курської області рф являв собою суміш організованого та хаотичного відступу.

Так оцінив фінал операції на ворожій територіъ український військовий, якого процитувала The New York Times.

Характер відступу залежав від ступеню втому, вправності командирів та якості комунікації.

Попри неоднозначні оцінки російського прориву до Суджі через газову трубу, аналітики з фінської групи Black Bird Group вважають, що ця операція «викликала достатньо плутанини та хаосу за українськими лініями, що, ймовірно, спонукало їх почати відступ».

"росіяни нас трохи переграли", – визнав ще один український військовий, з яким спілкувалася NYT. – "Була невелика паніка".

Відступати ЗСУ довелося пішки, бо евакуація транспортними засобами стала б легкою мішенню для російських безпілотників. Крім того перешкоди для відступу створювала й знищена військова техніка, яка перекривала шляхи.

Деякі українські військові спалили власне спорядження, щоб воно не потрапило до рук росіян.

У NYT кажуть, що на піку наступу українські війська контролювали близько 1300 квадратних кілометрів російської території. Нині вони тримаються лише десь за 80 квадратних кілометрів уздовж російсько-українського кордону.

Українські військові, з якими спілкувалася NYT визнають, що Курська операція по суті завершена.

Позитивним моментом її фіналу є те, що, попри заяви путіна, жодного разу велика кількість українських військ не була оточена.

Нагадаємо, 16 березня, Генштаб оприлюднив мапу, на якій зображено повний вихід Збройних сил України з російської Суджі на Курщині.

Експерти вважають, що операції у Курській області вдалося відволікти увагу російських сил, які потенційно могли застосувати на інших ділянках фронту, зокрема на сході. Втім, ця операція, попри досягнення, стратегічно не змінила хід війни.

війнаЗСУКурськ

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