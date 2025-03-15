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ПОЛІТИКА

Операція ЗСУ в Курській області відволікла російські сили, але не змінила хід війни – The Telegraph

15 березня 2025, 15:15
Операція ЗСУ в Курській області відволікла російські сили, але не змінила хід війни – The Telegraph
iakursk.ru
Відступ із Суджі призвів до втрати техніки і, як наслідок, до критики з боку Заходу.

Після початку операції у Курській області ЗСУ стали першими іноземними військами, які зайшли на територію рф з часів Другої світової війни. Цей крок мав стратегічне значення в контексті потенційних переговорів.

Про це пише The Telegraph.

Проте протягом останнього часу ситуація на відповідній ділянці почала поступово змінюватися. 

Наприкінці лютого російські підрозділи почали тиснути на Сили оборони у Курській області, залучившись допомогою північнокорейських військ і елітних частин своєї армії. Сприяли цьому й контрзаходи рф, які та здійснювала протягом останніх місяців, зокрема нищення ключових мостів і зменшення доступу до Суджі.

"Після перших тижнів боїв російське командування, не впоравшись з українським тиском, почало перекидати окремі підрозділи російської армії в Курську область", — розповів ексрадник Міноборони Сергій Кузан. ЗМІ наголошує, що з часом стало зрозуміло, що саме ослаблення російських сил, а не поповнення обмінного фонду і підвищення морального духу, було метою цієї операції. 

Та вже до листопада 2024-го контроль ЗСУ над курським відступом зменшився на 40%. росіяни використовували нові тактики, зокрема безпілотні, аби підірвати українське забезпечення. Як наслідок, в кінці лютого було ухвалено рішення про відступ з Суджі. Це допомогло зберегти життя військовим, але призвело до втрати техніки, що спричинило критику з боку Заходу. 

"Масштаб руйнувань у Курській області значний – сотні транспортних засобів були знищені", — написав аналітик Ендрю Перпетуа.

І все ж експерти вважають, що операції у Курській області вдалося відволікти увагу російських сил, які потенційно могли застосувати на інших ділянках фронту, зокрема на сході. Втім, ця операція, попри досягнення, стратегічно не змінила хід війни.

"Тактично це підвищило моральний дух України, але цим не виграєш війну", — зазначив колишній військовий аташе Великої Британії в москві Джон Форман. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що оточення українських військ у Курській області немає.

За словами Зеленського, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання росії та Північної Кореї на Курщині, оточення ЗСУ немає.

Також він повідомив про накопичення військ рф здовж східного кордону України.

війнаЗСУКурськВолодимир Зеленський

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