Український військовий у зоні ООС отримав бойове ураження
"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні,передає "Лівий берег".
Захисників Красногорівки обстріляли з великокаліберного кулемета, двічі відкривали вогонь біля Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін. У районі Новолуганського вогонь вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
З початку 7 лютого і станом на 7 ранку ворожі сили вогневої активності не демонстрували.
Нагадаємо, що Згідно з указом Президента, юнаки, які мають бажання вступати до лав ЗСУ з 18 років, отримали таку можливість. Водночас обов'язковий призов до армії залишається, як і раніше, з 20 років.
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