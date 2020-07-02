Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український військовий у зоні ООС отримав бойове ураження

Противник відкривав вогонь чотири рази за добу
6 лютого в зоні бойових дій на Донбасі противник чотири рази порушував режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження, повідомили в штабі ООС.
Український військовий у зоні ООС отримав бойове ураження Фото: espreso.tv

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні,передає "Лівий берег".

Захисників Красногорівки обстріляли з великокаліберного кулемета, двічі відкривали вогонь біля Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін. У районі Новолуганського вогонь вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку 7 лютого і станом на 7 ранку ворожі сили вогневої активності не демонстрували.

Нагадаємо, що Згідно з указом Президента, юнаки, які мають бажання вступати до лав ЗСУ з 18 років, отримали таку можливість. Водночас обов'язковий призов до армії залишається, як і раніше, з 20 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.