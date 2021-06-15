Українці б’ють допандемійні рекорди з відвідування Анталії

Ми очікуємо, що ця кількість зросте найближчими днями. У 2019 році ми обслуговували пасажирів з 54 країн, хочемо повернутися до цього рівня

Рівень пасажиропотоку до аеропорту Анталії з України на початку червня наполовину вище, ніж за аналогічний період до пандемії, у 2019 році.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на профільне видання Turizm Ajansı.

"З першого тижня червня спостерігаємо зростання. Ми обслужили 120 тисяч пасажирів за перші 8 днів, досягнувши показника 22% від аналогічного у 2019 році. За цей час найбільша кількість пасажирів прибула з України – 59 тисяч. Показник пасажиропотоку з України, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року, зріс на 50%... Український ринок б’є рекорди цього року, як і в 2020 році", – повідомив генеральний директор аеропорту в Анталії Більгіхан Їлмаз.

За Україною за рівнем пасажиропотоку за перший тиждень червня в Анталію слідували Німеччина з показником 17 тис. пасажирів та Польща – 10 тис. пасажирів.

До червня рейси виконувалися до 13 країн, зараз аеропорт в Анталії приймає пасажирів з 25 країн та 64 пунктів призначення.

"Ми очікуємо, що ця кількість зросте найближчими днями. У 2019 році ми обслуговували пасажирів з 54 країн, хочемо повернутися до цього рівня", – сказав Їлмаз.

Загалом з-за кордону за перший тиждень червня в Анталію прибуло 120 тисяч пасажирів, з 1 січня – 825 тисяч.

Як повідомлялося, у 2019 році Туреччину відвідало 1,5 млн туристів з України, у пандемійному 2020-му – 1 млн.