НОВИНИРівень пасажиропотоку до аеропорту Анталії з України на початку червня наполовину вище, ніж за аналогічний період до пандемії, у 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці б’ють допандемійні рекорди з відвідування Анталії
Ми очікуємо, що ця кількість зросте найближчими днями. У 2019 році ми обслуговували пасажирів з 54 країн, хочемо повернутися до цього рівня
Фото: info-turk.ru
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на профільне видання Turizm Ajansı.
"З першого тижня червня спостерігаємо зростання. Ми обслужили 120 тисяч пасажирів за перші 8 днів, досягнувши показника 22% від аналогічного у 2019 році. За цей час найбільша кількість пасажирів прибула з України – 59 тисяч. Показник пасажиропотоку з України, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року, зріс на 50%... Український ринок б’є рекорди цього року, як і в 2020 році", – повідомив генеральний директор аеропорту в Анталії Більгіхан Їлмаз.
За Україною за рівнем пасажиропотоку за перший тиждень червня в Анталію слідували Німеччина з показником 17 тис. пасажирів та Польща – 10 тис. пасажирів.
До червня рейси виконувалися до 13 країн, зараз аеропорт в Анталії приймає пасажирів з 25 країн та 64 пунктів призначення.
"Ми очікуємо, що ця кількість зросте найближчими днями. У 2019 році ми обслуговували пасажирів з 54 країн, хочемо повернутися до цього рівня", – сказав Їлмаз.
Загалом з-за кордону за перший тиждень червня в Анталію прибуло 120 тисяч пасажирів, з 1 січня – 825 тисяч.
Як повідомлялося, у 2019 році Туреччину відвідало 1,5 млн туристів з України, у пандемійному 2020-му – 1 млн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 06 2021 16:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Стамбулі під Святою Софією та палацом Топкапи знайшли підземелля
- ФОТО У Харкові випробували аерозольний генератор для маскування військової техніки
- ФОТО NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles